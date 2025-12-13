Violenta paziente anestetizzata ma viene filmato da due infermiere | arrestato chirurgo estetico in Spagna

Un chirurgo plastico in Spagna è stato arrestato a Murcia con l’accusa di aver violentato una paziente durante un intervento, mentre era anestetizzata. Le indagini sono state avviate grazie alle riprese effettuate da due infermiere presenti in sala, che hanno consentito di raccogliere elementi cruciali per l’arresto dell’uomo.

Un chirurgo plastico è stato arrestato e incarcerato a Murcia con l’accusa di aver violentato una paziente anestetizzata in sala operatoria; decisive le riprese e la denuncia di due infermiere presenti. Fanpage.it

