Viola il divieto di allontanarsi 52enne arrestato sul traghetto per la Sardegna

Un uomo di 52 anni è stato arrestato sul traghetto in partenza da Bologna verso Porto Torres, in Sardegna, per aver violato il divieto di allontanarsi dalla provincia di Bologna. La vicenda si è verificata durante il viaggio, evidenziando l'importanza delle misure restrittive e delle verifiche di routine durante i controlli di frontiera.

Da Bologna a Porto Torres, passando per Genova. Ma era sottoposto al divieto di allontanarsi dalla provincia bolognese. Così un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla guardia di finanza sarda nell’ambito dei controlli rafforzati contro i traffici illeciti predisposti dal comando provinciale di. Bolognatoday.it Si allontana dal Bolognese violando un divieto, arrestato a Porto Torres - I finanzieri della Compagnia di Porto Torres hanno intercettato e arrestato un 52enne italiano, accusato di avere violato un provvedimento giudiziario di divieto di allontanamento. ansa.it

