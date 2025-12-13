Vino tra piacere e rischi l’immunologo | Serve disciplina massimo 1-2 bicchieri al giorno

Il consumo di vino durante le festività natalizie è spesso associato a momenti di convivialità e piacere. Tuttavia, l'immunologo sottolinea l'importanza della moderazione, raccomandando un massimo di 1-2 bicchieri al giorno per evitare rischi per la salute. Un equilibrio che permette di godere dei benefici senza compromettere il benessere.

(Adnkronos) – In tanti stanno mettendo da parte la bottiglia di vino 'buona' per le feste di Natale, quella da aprire per l'occasione giusta. Da mostrare e degustare con gli amici e la famiglia. Il brindisi è d'obbligo, ma meglio non esagerare. Quanto si può bere? Qual è il limite? Il vino "nonostante il suo . Periodicodaily.com

Un’atmosfera accogliente, una bottiglia di vino che racconta una storia, e il piacere di stare insieme. Da Don Abbondio, ogni dettaglio è pensato per offrirti un’esperienza che va oltre il gusto. Vieni a vivere la magia dei nostri spazi e a scoprire la selezione - facebook.com facebook