Vincenzo Trione e gli artisti che hanno rifatto il mondo
Vincenzo Trione esplora il ruolo degli artisti che hanno rivoluzionato il mondo dell'arte, offrendo uno sguardo approfondito sulle loro opere e sul loro impatto. Questo libro è un regalo ideale per chi, di fronte a grandi capolavori come quelli di Fontana o Kounellis, pensa di poterli replicare con semplicità, mettendo in luce la loro vera portata rivoluzionaria.
Ecco un libro da regalare a quei presuntuosi che davanti a un taglio di Fontana o a sacco di Kounellis commentano compiaciuti “lo sapevo fare anch’io”. Vincenzo Trione, uno dei più brillanti critici e curatori italiani, apre le porte del suo archivio per ritornare sui territori dell’avanguardia, che è per lui ossessione, materia di studio, esperienza privilegiata per conoscere l’anima e l’antropologia contemporanee. Dopo aver letto " Rifare il mondo " (Einaudi, 2025) non avremo più alibi per colorare l’ignoranza di saccenteria. E infatti, Trione si sofferma sui molti e dissonanti paesaggi dell’arte contemporanea per carpirne l’identità, le poetiche, le profezie e indagarne le aporie, le oscillazioni le contaminazioni. Ilfoglio.it
