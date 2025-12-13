Villaricca Elisa Maisto giovane talento della scherma | a 11 anni già protagonista a livello nazionale

Elisa Maisto, giovane promessa della scherma di Villaricca, ha appena 11 anni e già si distingue a livello nazionale. Frequentante la prima media presso la scuola “Ada Negri”, rappresenta un talento emergente nel panorama sportivo italiano, dimostrando grande passione e abilità in questa disciplina.

Si chiama Elisa Maisto, ha 11 anni, frequenta la prima media presso la scuola media statale "Ada Negri" di Villaricca ed è una delle giovani promesse della scherma italiana. Nonostante la giovanissima età, Elisa pratica questo sport da cinque anni,

