Villaricca Elisa Maisto giovane talento della scherma | a 11 anni già protagonista a livello nazionale

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisa Maisto, giovane promessa della scherma di Villaricca, ha appena 11 anni e già si distingue a livello nazionale. Frequentante la prima media presso la scuola “Ada Negri”, rappresenta un talento emergente nel panorama sportivo italiano, dimostrando grande passione e abilità in questa disciplina.

Si chiama Elisa Maisto, ha 11 anni, frequenta la prima media presso la scuola media statale “Ada Negri” di Villaricca ed è una delle giovani promesse della scherma italiana. Nonostante la giovanissima età, Elisa pratica questo sport da cinque anni, . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

Villaricca, giovane maliano picchiato: il raid razzista con due donne - Si tratta di tre persone residenti a Villaricca: un 36enne con precedenti penali e due donne 31enni incensurate. ilmattino.it

Villaricca, giovane maliano picchiato: il raid razzista con due donne - Il 17enne un anno fa è partito con una piccola borsa da un villaggio del Mali dove viveva con la famiglia. ilmattino.it

villaricca elisa maisto giovane talento della scherma a 11 anni gi224 protagonista a livello nazionale

© Teleclubitalia.it - Villaricca, Elisa Maisto giovane talento della scherma: a 11 anni già protagonista a livello nazionale

Napoli, duplice omicidio Nappello a Miano

Video Napoli, duplice omicidio Nappello a Miano