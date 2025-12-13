Villani M5S | No al ridimensionamento dell’aeroporto di Salerno Fico intervenga subito

Tempo di lettura: 2 minuti Negli ultimi giorni la questione del ridimensionamento dei voli all'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento è tornata al centro del dibattito politico regionale, suscitando preoccupazione tra amministratori e cittadini. A intervenire è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Salerno, Virginia Villani, che rivolge un appello al neo governatore della Campania, Roberto Fico, affinché la struttura venga tutelata e valorizzata. «L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento – dichiara la Villani – rappresenta un'infrastruttura strategica per l'intera provincia.