villa varramista accoglie ancora gli agnelli e apre le porte al banchetto nuziale per il matrimonio di virginia asia

Villa Varramista apre nuovamente le sue porte per un evento speciale, ospitando il matrimonio di Virginia Asia Montopoli. La storica dimora di Casteldelbosco si prepara a ricevere gli ospiti con un allestimento imponente, mentre si susseguono le voci su un allestimento in grande stile, confermando il suo ruolo di cornice esclusiva per momenti indimenticabili.

Montopoli (Pisa), 13 dicembre 2025 – A Casteldelbosco dicono che l’allestimento di villa Varramista sia in corso da giorni e in grande stile. D’altra parte come potrebbe essere diversamente per quello che si preannuncia come l’ evento dell’anno in Toscana e non solo. Il banchetto nuziale della figlia di Giovannino Agnelli e Frances Avery Howe, Virginia Asia Agnelli. Tutto si sta svolgendo in gran segreto e in maniera molto discreta. Come è nello stile della giovane ventottenne che vive a Londra. Tanto è vero che non ci sono foto di lei e del fidanzato (oggi marito) del quale non si conosce neppure il nome. Lanazione.it

