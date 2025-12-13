Vigor le mie parate? Un gioco di squadra

Scopri il mondo della Vigor attraverso gli occhi di mister Aldo Clementi, che giorno dopo giorno si immerge nella realtà della squadra rossoblù. Un viaggio tra allenamenti, sfide e protagonisti, rivelando il valore del lavoro di squadra e la passione che anima questa formazione.

Giorno dopo giorno, mister Aldo Clementi sta scoprendo la Vigor ed i protagonisti che indossano la casacca rossoblù. Se non altro, quei profili che non aveva mai allenato sino al giorno del suo insediamento. Tra loro c’è anche Filippo Novelli: giovanissimo portiere classe 2007, scuola Ternana, che a Senigallia si sta facendo le ossa. Ad onor del vero, quella di Filippo non è solo la prima esperienza lontano da casa, bensì una crescita continua e costante. Nonostante le diffidenze di molti (legate all’età), il giovane umbro si sta guadagnando la stima e l’affetto dei tifosi a suon di parate decisive. Ilrestodelcarlino.it

