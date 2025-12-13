Vigilante spara tra le case | Un uomo voleva rapinarmi

All’alba nel quartiere QT8, una guardia giurata di 29 anni ha sparato tra le case dopo un tentativo di rapina. L’episodio, avvenuto in strada, ha visto l’uomo reagire con colpi di pistola con la propria arma di ordinanza, suscitando attenzione e preoccupazione nella zona.

Colpi di pistola all’alba nel quartiere QT8. Una guardia giurata di 29 anni ha sparato con la sua pistola di ordinanza come reazione a una tentata rapina subita in strada. È successo ieri alle 5.40 tra le vie Montichiari, Lovere e Martino Bassi. Il vigilante, secondo la versione raccontata da lui stesso alla polizia, sarebbe stato avvicinato da un nordafricano che con un coccio di bottiglia gli avrebbe intimato di consegnargli il cellulare. Il ventinovenne a quel punto avrebbe estratto l’arma e sparato più volte. Non è chiaro se ad altezza uomo o in aria. Sulla scena sono intervenute Volanti e poi anche la Polizia scientifica, che ha repertato più bossoli mentre non sono state trovate tracce di sangue. Ilgiorno.it Vigilante spara tra le case: "Un uomo voleva rapinarmi" - Una guardia giurata di 29 anni ha sparato con la sua pistola di ordinanza come reazione a una tentata rapina subita in strada. msn.com

