Vigevano entra nel centro estetico e prende a schiaffi la titolare per rubarle 200 euro

Un episodio violento si è verificato a Vigevano, dove un uomo ha aggredito la titolare di un centro estetico, colpendola con due schiaffi e tentando di rapinarla di 200 euro. L'aggressore, che si era presentato come cliente, si è scatenato in pieno centro, lasciando sgomenta la vittima e la comunità locale.

Vigevano, 13 dicembre 2025 – È entrato fingendosi un cliente ma una volta all’interno del centro estetico di via Rossini, in pieno centro cittadino, si è avvicinato alla proprietaria, una cittadina cinese di 62 anni e l’ha colpita con due schiaffi. Corsa in ambulanza . Poi l’ha chiusa in uno stanzino, ha sottratto il denaro custodito in cassa, circa 200 euro, e si è dileguato. La rapina è avvenuta questa mattina poco dopo le 11. La donna, che quando si è è liberata ha chiesto l’intervento dei carabinieri, è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano per accertamenti da un’ambulanza della Croce Azzurra. Ilgiorno.it Vigevano, entra nel centro estetico e prende a schiaffi la titolare per rubarle 200 euro - Il rapinatore è stato fermato prima che fuggisse, la donna portata in ospedale ... ilgiorno.it

Vigevano, altre due spaccate in centro: negozi nel mirino dei ladri - Questa volta sono stati colpiti, anche se con magri bottini, un negozio che vende pasta fresca in via del ... laprovinciapavese.gelocal.it

PALLAVOLO | U16 FEMMINILE PALESTRA - Via Bretti, Vigevano domenica 07 DICEMBRE 2025 11:00 GIFRA - PRO MORTARA Questa sfida profuma di crescita, di energia, di quel talento giovane che quando esplode… fa rumore. Oggi la Pro entra i - facebook.com facebook

© Ilgiorno.it - Vigevano, entra nel centro estetico e prende a schiaffi la titolare per rubarle 200 euro

Cliente soddisfatto - Salone Emporio Style

Video Cliente soddisfatto - Salone Emporio Style Video Cliente soddisfatto - Salone Emporio Style