VIDEO Torna a splendere il rosone dell' abbazia di Preci

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rosone dell’abbazia di Preci, gravemente danneggiato dal sisma che ha colpito la zona, è stato recentemente ricollocato, segnando un importante passo verso il recupero e la riqualificazione del patrimonio storico e artistico del territorio. Un momento di rinascita e speranza per la comunità locale e gli amanti dell’arte e della spiritualità.

Ricollocato il rosone dell'abbazia di Preci, dopo i danni del sisma che ha sconvolto comunità, paesi e luoghi d'arte e preghiera. Perugiatoday.it

video torna splendere rosoneVIDEO Torna a splendere il rosone dell'abbazia di Preci - Ricollocato il rosone dell'abbazia di Preci, dopo i danni del sisma che ha sconvolto comunità, paesi e luoghi d'arte e preghiera. perugiatoday.it

video torna a splendere il rosone dell abbazia di preci

© Perugiatoday.it - VIDEO Torna a splendere il rosone dell'abbazia di Preci

Luci e colori dalle grandi vetrate del Duomo di Milano

Video Luci e colori dalle grandi vetrate del Duomo di Milano