VIDEO Torna a splendere il rosone dell' abbazia di Preci

Il rosone dell’abbazia di Preci, gravemente danneggiato dal sisma che ha colpito la zona, è stato recentemente ricollocato, segnando un importante passo verso il recupero e la riqualificazione del patrimonio storico e artistico del territorio. Un momento di rinascita e speranza per la comunità locale e gli amanti dell’arte e della spiritualità.

