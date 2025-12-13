VIDEO | Saturday Night’s Main Event – John Cena’s Final Match – Evento completo

Nel video di Saturday Night’s Main Event, si celebra l'ultimo incontro di John Cena, un'icona del wrestling che conclude la sua carriera con un evento memorabile. Un momento carico di emozioni e ricordi, che segna la fine di un'epoca per i fan e il mondo della WWE.

E siamo arrivati a quel momento. Sapevamo che ci saremmo arrivati ma le lacrime scorreranno lo stesso a fiumi. Questa notte con Satyrday Night’s Main Event John Cena si ritira, mettendo fine alla sua sfavillante carriera. Dall’Italia potremo assistere allo show gratuitamente sul canale YouTube della WWE. Zonawrestling.net

SABATO 13 DICEMBRE – SATURDAY NIGHT Dalle 21:00 Dinner & Music Cena con il seguente menù: Strozzapreti all amatriciana Spiedone di carne mista Patate a rondelle Dessert acqua e vino 4/p Prezzo fisso €30 Dalle ore 22 30 SALA - facebook.com facebook

The show before the show Join us for a legendary night at the AO26 Opening Ceremony. Tickets on sale now: ticketmaster.com.au/event/2500637A… x.com