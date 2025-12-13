VIDEO | Saturday Night’s Main Event – John Cena’s Final Match – Evento completo

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video di Saturday Night’s Main Event, si celebra l'ultimo incontro di John Cena, un'icona del wrestling che conclude la sua carriera con un evento memorabile. Un momento carico di emozioni e ricordi, che segna la fine di un'epoca per i fan e il mondo della WWE.

E siamo arrivati a quel momento. Sapevamo che ci saremmo arrivati ma le lacrime scorreranno lo stesso a fiumi. Questa notte con Satyrday Night’s Main Event John Cena si ritira, mettendo fine alla sua sfavillante carriera. Dall’Italia potremo assistere allo show gratuitamente sul canale YouTube della WWE. Zonawrestling.net

video saturday night8217s main event 8211 john cena8217s final match 8211 evento completo

© Zonawrestling.net - VIDEO: Saturday Night’s Main Event – John Cena’s Final Match – Evento completo

Omaha Chiropractor Dr. Christine Zorad Melatonin Could Be the Answer to a Better Night’s Sleep

Video Omaha Chiropractor Dr. Christine Zorad Melatonin Could Be the Answer to a Better Night’s Sleep