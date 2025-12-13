VIDEO| Oltre 4 mila preziosi orologi e polizze assicurative confiscati a presunto promotore finanziario abusivo

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 4 mila preziosi, orologi e polizze assicurative, per un valore superiore ai 2 milioni di euro, a un presunto promotore finanziario abusivo di Reggio Calabria. L’operazione ha portato alla confisca di beni riconducibili a un’indagine su un’organizzazione criminale coinvolta in attività illecite di raccolta di capitali.

L'operazione messa a segno dalla Guardia di finanza ha riguardato beni per un valore complessivo superiore ai 2 milioni, riconducibili a un sedicente promotore finanziario reggino, ritenuto per gli inquirenti il capo di un'associazione a delinquere finalizzata a reati quali l'abusiva raccolta

