VIDEO | Messina rinnova la tradizione | installata la Natività alla Galleria Inps

13 dic 2025

A Messina la tradizione natalizia si rinnova con l'installazione della Natività nella Galleria Inps. La città, nota per le sue celebrazioni festive, conferma il suo impegno nel mantenere vive le tradizioni cristiane, arricchendo il periodo natalizio con simboli religiosi e momenti di spiritualità.

Messina non si smentisce, confermandosi città di tradizione soprattutto nel periodo natalizio. Non solo luci, vie illuminate e villaggio di Babbo Natale ma anche autentici simboli che richiamano direttamente la cristianità. Ieri pomeriggio infatti è stata installata la Natività nella storia. Messinatoday.it

