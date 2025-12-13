VIDEO La Tenuta ‘La Fortezza’ apre le porte alla cultura | presentato il libro dedicato a Giancarlo Siani

La Tenuta ‘La Fortezza’ si apre alla cultura con un evento dedicato a Giancarlo Siani, figura simbolo del giornalismo e della legalità. È stato presentato un libro che rende omaggio alla sua memoria, arricchendo il calendario culturale del luogo e promuovendo i valori di verità e giustizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo appuntamento culturale presso la Tenuta ‘La Fortezza’ che, in questa circostanza, ha aperto le sue porte per accogliere un totem del giornalismo e della legalità: Giancarlo Siani. Sala gremita per ascoltare il racconto di Pietro Perone, l’autore del libro dedicato a Giancarlo Siani (prefazione di Marco Risi e postfazione di Gianmario Siani), giornalista de ‘Il Mattino ‘ ucciso dalla camorra perchè troppo scomodo con le sue rivelazioni e le sue inchieste. Quart’anni, tanto è passato dal giorno dell’omicidio dell’uomo che, da quel momento in poi è diventato immortale e simbolo di lotta all’illegalità, abbandonato dalla sua terra e dai colleghi che hanno preferito girarsi dall’altra parte. Anteprima24.it

