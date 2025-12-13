VIDEO | Il premio Donnattiva a undici donne simbolo dell' emancipazione | Intelligenza forza e coraggio

Durante la XV edizione del Premio Donnattiva, undici donne simbolo dell'emancipazione hanno ricevuto il riconoscimento per il loro talento, determinazione e coraggio. L'evento, ideato dalla giornalista Ina Modica, si è svolto all’Oratorio Santi Elena e Costantino, celebrando l'intelligenza e la forza femminile in un’atmosfera ricca di emozioni.

