Vicepresidente a FdI e Lega a bocca asciutta | poca Venezia nella giunta Stefani

Le trattative per la composizione della giunta a Venezia hanno acceso aspettative e voci, ma alla fine le nomine sono risultate deludenti per FdI e Lega. La mancanza di rappresentanza significativa in seno alla Giunta Stefani evidenzia le tensioni politiche e le sfide nel trovare un equilibrio tra le diverse forze di maggioranza.

Si erano fatti tanti nomi: l'uscente Francesco Calzavara, la regina di preferenze Rosanna Conte, l'ex vicesindaco di Venezia Andrea Tomaello. Alla fine, nella giunta regionale di Alberto Stefani prevale Fratelli d'Italia - con cinque assessorati, frutti degli accordi di coalizione - e per i. Veneziatoday.it Sondaggi politici, ancora giù M5S. Testa a testa tra Forza Italia e Lega - Prosegue il calo del Movimento 5 stelle dopo le liti interne e le dimissioni da vicepresidente di Chiara Appendino. repubblica.it Oggi il varo a Venezia: cinque posti per Fratelli d'Italia, tre alla Lega e uno a Forza Italia. L'ex vicepresidente di Regione sarà consigliera delegata. Il Bilancio andrà a Giacinti

