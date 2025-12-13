Vicario vuole l’Inter è lui il prescelto per il dopo Sommer | il piano per prenderlo a giugno

L'Inter punta con decisione su Guglielmo Vicario come possibile sostituto di Sommer. Il club nerazzurro ha tracciato un piano preciso per assicurarsi il portiere a giugno, considerando lui il profilo ideale per rinforzare la propria porta in vista della prossima stagione.

Il profilo segnato con maggiore decisione sull’agenda dell’Inter per il futuro della porta è quello di Guglielmo Vicario. A rilanciare l’indiscrezione è La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’attuale numero uno del Tottenham sarebbe ben disposto a tornare in Serie A e a vestire nerazzurro una volta concluso il prossimo Mondiale, momento in cui il club di viale della Liberazione dovrà individuare l’erede di Yann Sommer. Al momento, precisa la Rosea, non esistono contatti ufficiali né con gli Spurs né con l’entourage del portiere. Tuttavia il nome di Vicario non è nuovo dalle parti di Appiano: già due anni fa, prima dell’arrivo dello svizzero, si era parlato di un possibile approdo all’Inter. Ilnerazzurro.it

