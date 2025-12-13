Viale Ippocrate tra petardi risse e drink a 2 euro I ragazzi | Qui beviamo a poco e ci divertiamo

Viale Ippocrate si trasforma ogni notte in un luogo di confusione tra schiamazzi, risse e drink a basso costo. Studenti e minorenni si riuniscono per divertirsi fino a tarda notte, mentre i residenti lamentano il disturbo e il caos. Un fenomeno che divide e preoccupa l'intera zona.

Urla, schiamazzi, musica fino alle tre del mattino e cocktail a due euro e cinquanta. Da una parte studenti universitari - e minorenni - con la voglia di ritrovarsi in strada a bere (a pochissimo), dall’altra i residenti dei palazzi che tollerano a fatica il chiasso nelle ore notturne e le risse. Romatoday.it

Movida selvaggia, l’ex Questore Aliquò: “Il municipio dovrebbe fare molto di più contro i locali che se ne infischiano” - Il fenomeno sta superando ogni limite, e si è aperto il dibattito. romatoday.it

Movida in viale Ippocrate, giovani assaltano un condominio: “Qui ci ubriachiamo, se non vi va bene andate via” - Prima una ragazza aggredita e rincorsa fino a casa perché aveva osato lamentarsi della folla che impediva il transito in auto, poi la chiusura di ben sei locali in un colpo solo da parte del Questore. romatoday.it

