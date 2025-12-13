Viaggiare nell’era delle eSIM | le mete 2025 guidate da USA Giappone e Thailandia con Egitto e Regno Unito rivelazione

Le eSIM stanno rivoluzionando il modo di viaggiare, offrendo maggiore flessibilità e comodità. Nel 2025, le mete più ambite dagli italiani sono Stati Uniti, Giappone e Thailandia, con Egitto e Regno Unito come sorprese emergenti. Questi paesi si configurano come destinazioni preferite per un futuro all'insegna di tecnologia e scoperta.

Stati Uniti, Giappone e Thailandia: è questo il trittico che domina i desideri di viaggio degli italiani nel 2025. A scattare la fotografia dei trend che hanno segnato l’anno – e a offrire una preview delle rotte del 2026 – è Airalo, marketplace globale di eSIM con oltre 20 milioni di utenti e primo unicorno del settore. Subito dietro il podio compaiono Turchia ed Egitto, con quest’ultimo protagonista di un balzo notevole: +175% rispetto al 2024. Un risultato che conferma come il Mediterraneo “caldo” stia tornando centrale nelle scelte dei viaggiatori italiani. Nella top ten entrano anche Marocco, Albania, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Indonesia. Panorama.it Esim, la guida definitiva per viaggiare connessi senza spendere una fortuna - Dalle opzioni più convenienti ad Airalo, l’unicorno che rivoluziona la connettività globale Un tempo c’era il panico da “attiva ... panorama.it Dimentica il roaming: scopri la eSIM di Saily per viaggiare senza pensieri - Copertura in oltre 200 paesi, piani dati chiari e sicurezza integrata per viaggiare senza pensieri. punto-informatico.it Sogni di Viaggiare, ma vuoi farlo... Nuotando nell'aria? Ciao, sono Angela! ? Forse ancora non mi conosci: sono la titolare dell'agenzia "Nuotando nell'aria" e ho creato questo video per farti entrare nel mio ufficio e presentarti la mia visione del viaggio! La ch - facebook.com facebook © Panorama.it - Viaggiare nell’era delle eSIM: le mete 2025 guidate da USA, Giappone e Thailandia, con Egitto e Regno Unito rivelazione

Come installare una eSIM per avere internet all’estero

Video Come installare una eSIM per avere internet all’estero Video Come installare una eSIM per avere internet all’estero