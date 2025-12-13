Viaggia con la ruota sgonfia e provoca un incidente in cui muoiono le due figlie | condannata a 20 mesi

Una donna condannata a 20 mesi di reclusione per aver causato, con uno pneumatico sgonfio, un incidente mortale che ha coinvolto le sue due figlie. Pur scontando la pena, ha evitato il carcere, lasciando aperti interrogativi sulla responsabilità e le conseguenze di comportamenti negligenti alla guida.

Anche se condannata a 20 mesi, la madre ha evitato il carcere dopo la morte dei due figli in un frontale causato da uno pneumatico sgonfio. Pena sospesa, patente ritirata e cure psicologiche. Fanpage.it A Proposito Di Viaggi Bisceglie. . Cosa farai a Natale? Lascia girare la ruota… e fermala quando vuoi per scoprire la tua atmosfera natalizia ideale! Cenoni in Kenya , pisolini sulle spiagge tropicali o shopping sfrenato tra le luci di Tokyo? Il Natale - facebook.com facebook

Come fanno le AUTO a monitorare la PRESSIONE degli PNEUMATICI?

Video Come fanno le AUTO a monitorare la PRESSIONE degli PNEUMATICI? Video Come fanno le AUTO a monitorare la PRESSIONE degli PNEUMATICI?