Viadotto Re Carmina | Da Anas apertura al senso alternato

La deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina ha comunicato l'apertura al senso alternato del viadotto Re sulla statale 115 a Porto Empedocle, annunciando un'importante novità per la sicurezza e la viabilità della zona.

