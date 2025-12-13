Viadotto Re Carmina | Da Anas apertura al senso alternato
La deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina ha comunicato l'apertura al senso alternato del viadotto Re sulla statale 115 a Porto Empedocle, annunciando un'importante novità per la sicurezza e la viabilità della zona.
La deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina annuncia novità per il viadotto Re sulla statale 115, all’altezza di Porto Empedocle. Dopo le interlocuzioni con la direzione regionale di Anas, è stata condivisa una soluzione che prevede l’apertura del viadotto a senso alternato, regolato da. Agrigentonotizie.it
Monitoraggio con tecniche satellitari per viadotti Anas - L'Agenzia spaziale italiana, infatti, ha avviato il progetto "Safe Bridge" (Servizi di monitoraggio con tecniche satellitari ... ansa.it
SS 115, Anas solleva campata del viadotto Re a Porto Empedocle. Il video - Anas ha eseguito il sollevamento di una campata tampone appartenente al viadotto Re, al km 178,820 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. rainews.it
Viadotto Gatto bloccato, traffico fino a Cava de’ Tirreni Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #circolazione #viadotto #gatto #cava #tirreni #disagi #salerno #vietri #mare #costiera - facebook.com facebook