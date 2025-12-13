Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 19 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 dicembre 2025: traffico in calo sulle principali arterie, eccetto via Ostiense a causa di un incidente. Domani scatta il divieto di circolazione per veicoli inquinanti, mentre il trasporto pubblico è potenziato durante le festività natalizie. Ecco le principali novità e raccomandazioni per un viaggio sicuro.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in diminuzione sulle principali strade autostrade della Regione ad eccezione di via Ostiense dove segnaliamo la presenza di un incidente che provoca code all'altezza di via di Mezzocammino code anche su via Cristoforo Colombo tra Vitinia e via di Malafede il tutto in direzione di Ostia ricordiamo che domani 14 dicembre scatta il divieto alla circolazione di Alcune categorie di veicoli nella fascia verde di Roma a causa dei livelli elevati di smog il blocco riguarda i veicoli più inquinanti e sarà attivo in due fasce orarie dalle 7:30 alle 12:30 al mattino è dalle 17 alle 20 nel pomeriggio a essere coinvolti dal divieto sono autovetture benzina fino a Euro 3 e diesel fino a Euro 4 ciclomotori e motoveicoli a gasolio fino a Euro 2 veicoli adibiti al trasporto merci con motore benzina fino a Euro 3 e diesel fino a categoria N1 N2 N3 Concludiamo con il trasporto pubblico capitolino fino al 6 gennaio nell'ambito del piano della mobilità per le festività natalizie per agevolare gli spostamenti verso il centro storico il sabato la domenica è nei giorni festivi è prevista una intensificazione del servizio della rete di superficie e della metropolitana Inoltre attive tre linee di bus gratuiti e circolari la free 1 la 2 e la 100 le linee free sono attive tutti i giorni dalle 9 alle 21 dalla Sara Galati è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo Verse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Ci sono code ... romadailynews.it