Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 19 | 10

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 dicembre 2025 alle 19:10, con code e rallentamenti tra Torrenova, il raccordo anulare, l'A24, via Ostiense e altre arterie principali. Disagi segnalati anche su via Appia e sulla Pontina, mentre resta attiva la promozione natalizia per il trasporto pubblico regionale.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Ci sono code per traffico tra Torrenova e il raccordo anulare In quest'ultima direzione sul tratto Urbano della A24 le cose sono tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro che portiamo raccordo anulare dove per traffico si rallenta in carreggiata esterna tra svincolo Roma Fiumicino e Ostiense proseguendo tra Appia e la diramazione Roma Sud anche in carreggiata interna si rallenta tra Flamingo e sala tra Tiburtina e Prenestina e tra la diramazione Roma sud e Appia ci spostiamo più a sud della capitale Ci sono code sulla via Ostiense all'altezza del raccordo anulare direzione Ostia nel senso opposto ma sulla via del Si procede a rilento tra via di Malafede e Vitinia disagi anche sulla via Pontina dove si rallenta tra Castel Romano e Castel di Decima direzione raccordo anulare Andiamo su via Appia all'altezza di via dei Laghi abbiamo un incidente che provoca code tra via Mura dei Francesi e via Capanne di Marino In entrambe le direzioni restiamo sempre su via Appia dove per traffico intenso Ci sono code ad Albano Laziale e Genzano di Roma i due sensi di marcia concludiamo e parliamo di trasporto pubblico ricordiamo la promozione della regione Lazio Natale in tour attiva fino al 6 gennaio che permette di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale regionali gestiti da Trenitalia e Cotral per i giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nel Lazio iscritti alla carta giovani bella per noi tutti i dettagli di questa notizia sul nostro sito alla pagina dedicata Da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

