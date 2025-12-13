Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 17 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 dicembre 2025: traffico intenso e code si registrano sulla A24, Raccordo Anulare e strade limitrofe, con disagi anche su via Appia e via Nettunense. Si segnala l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile 2026, in presenza di condizioni di ghiaccio o neve.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud si sta in coda all'altezza del raccordo In quest'ultima direzione che spostiamo sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso Ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro sul Raccordo Anulare sempre per traffico Si procede a rilento in carreggiata esterna tra svincolo Roma Fiumicino e Colombo e proseguendo tra Appia e diramazione Roma Sud traffico anche in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e tra Nomentana e Tiburtina più a sud si rallenta su via Appia all'altezza di Albano Laziale e Genzano di Roma code anche su via Nettunense all'altezza dei centri abitati di Pavona e Cecchina il tutto nei due sensi di marcia disagi anche sulla via Pontina Ci sono code all'altezza di Aprilia direzione Roma in chiusura e ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo matici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 Ci sono ... romadailynews.it