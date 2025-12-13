Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 16 | 25
Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 dicembre 2025: code e rallentamenti sulla A24, raccordo anulare e via Laurentina a causa di traffico intenso e incidenti. Inoltre, si segnala la chiusura di alcune strade ad Anzio per la camminata di Babbo Natale, con indicazioni per pianificare gli spostamenti e prestare attenzione alla segnaletica.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 Ci sono code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro che spostiamo sul raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata esterna si rallenta tra Ardeatina e tu in esterna Si procede a rilento tra Ostiense Colombo ci spostiamo più a sud su via Laurentina a causa di un incidente avvenuto all'altezza di Castagnola Ci sono code tra via Castagnetta in via delle Industrie entrambe le direzioni prestare attenzione Cambiamo argomento e parliamo di eventi è iniziata questa mattina ad Anzio la camminata di Babbo Natale che proseguirà fino a domani 14 dicembre per consentire lo svolgimento dell'evento è vietato il transito veicolare in alcune strade oggi prestare attenzione in piazza Lavinia Corso San Francesco Lungomare Enea e in altre vie interessate dal per domani dalle 10 fino al termine dell'evento saranno chiuse anche Largo Venezia via Cristoforo Colombo via Ardeatina e altre strade lungo il percorso si raccomanda di pianificare in anticipo gli spostamenti e di prestare attenzione alla segnaletica stradale da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it
