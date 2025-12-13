Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 15 | 25
Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 dicembre 2025: rimosso un incidente sul Raccordo Anulare, ma persistono code su diverse arterie, tra cui via Appia e Cristoforo Colombo. In corso una manifestazione che potrebbe influenzare il traffico fino alle 19. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e seguire gli aggiornamenti.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare carreggiata interna è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Tuscolana e Appia Al momento permangono le code prestare Attenzione In che regione è esterna per traffico intenso Ci sono code tra Roma Fiumicino e Ostiense e proseguendo tra Appia Tuscolana segnaliamo code anche sulla via Appia tra via di Ciampino e il raccordo anulare In quest'ultima direzione code anche su via Cristoforo Colombo 3 via del risaro e via di Malafede direzione Ostia Cambiamo argomento e parliamo di eventi è in corso una manifestazione a Roma partita alle 14:30 da Piazza Vittorio Emanuele II direzione piazzale Aldo Moro attraversando vie come Viale Manzoni via Giolitti Porta San Lorenzo e via Tiburtina fino alle 19 potrebbero esserci ulteriori chiusure stradali e modifiche al trasporto pubblico si consiglia di pianificare gli spostamenti con anticipo e di seguire gli aggiornamenti sulla viabilità da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non per è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. Romadailynews.it
