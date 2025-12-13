Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 13 dicembre 2025 alle 13:25, con code e rallentamenti su diverse arterie principali, tra cui l'A24, il Raccordo Anulare e la Casilina. Sono previste inoltre chiusure temporanee e deviazioni per eventi nel centro di Roma, con possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico fino a sera.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Diaz infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da un tratto Urbano della A24 roma-teramo sono code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima andiamo sul Raccordo Anulare In che regione interna rallentamenti tra Flaminia Salaria è più avanti tra Tiburtina e Casilina in esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino e via del mare e a seguire code a tratti tra Appia e diramazione Roma Sud andiamo sulla Casilina contratti tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni su via Cristoforo Colombo si sta infilata via di Mezzocammino E via verso Ostia in chiusura gli eventi nella capitale del pomeriggio di oggi sabato 13 dicembre nel centro di Roma sono in programma due cortei con possibili disagi alla circolazione alle ore 13 nel quartiere esquilino si svolgerà la quarta edizione del corteo storico del presepe vivente con chiusura al traffico di via Merulana via dell'esquilino via Liberiana e Piazza Santa Maria Maggiore oltre a deviazione temporanea perché alcune linee del trasporto pubblico più tardi alle ore 14:30 partirà una manifestazione da Piazza Vittorio Emanuele II diretta a piazzale Aldo Moro e attraverserà alcune vie del centro come Viale Manzoni via Giolitti Porta San Lorenzo e via Tiburtina fino alle ore 19 sono possibili ulteriori chiusure stradali e modifiche al trasporto pubblico e Daniele sire Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. Romadailynews.it

