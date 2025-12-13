Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 12 | 25
Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 dicembre 2025: aperto il bivio sulla A24, si segnalano code e incidenti su diverse arterie, e una manifestazione a piazza Santi Apostoli provoca rallentamenti. Restate informati per ulteriori aggiornamenti sulla circolazione.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizi della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo è aperto il bivio per la tangenziale est risolto l'incidente almeno in precedenza permangono code tra Portonaccio e la tangenziale est andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna segnaliamo un incidente tra Laurentina e puntina che al momento non è più avanti ci sta in coda per traffico intenso tra Cassia bis e salaia in esterna si rallenta grabbia e diramazione Roma sud ci spostiamo sulla Casilina code a tratti nei due sensi tra Borghesiana e finocchio infine gli eventi tra capitale è in corso di svolgimento una manifestazione in piazza Santi Apostoli per tale motivo fino alle ore 14 sono previsti possibili rallentamenti alla circolazione Daniele Zero è Astral infomobilità non è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it
