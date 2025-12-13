Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 11 | 25
Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 dicembre 2025 alle 11:25, con informazioni su incidenti, code e chiusure su varie arterie, tra cui l'A24, il Raccordo Anulare e la Casilina. La situazione del traffico presenta rallentamenti e congestioni in diversi punti, con alcune tratte temporaneamente chiuse o con traffico intenso.
Astral infomobilità ritrovati delle tradizioni di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 roma-teramo per un incidente è chiuso il bivio per la tangenziale est in direzione centro concludi a partire da Portonaccio E rimanendo sul tratto Urbano code per traffico intenso tra Togliatti E Fiorentini in direzione della tangenziale est c'è possiamo sul Raccordo Anulare in interna dove ci sta in coda per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria in esterna code a tratti tra Ardeatina diramazione Roma sud e più avanti dal autostrada Roma Teramo Settebagni infine sulla Casilina 18 l'incidente Ha precedenza all'altezza di Torrenova ora il traffico risulta scorrevole in entrambi i sensi più avanti così a tratti per traffico intenso sempre nei due sensi tra Borghesiana e finocchio da Daniele Cirio e altra l'infomobilità il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it
