Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 10 | 25
Il servizio di viabilità del 13 dicembre 2025 alle 10:25 segnala congestioni e chiusure a Roma e nel Lazio, con incidenti sulla A24 e sulla Casilina, oltre a rallentamenti sul Raccordo Anulare. Eventi in corso nel centro storico potrebbero causare ulteriori rallentamenti fino alle 14.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di atti infomobilità un servizio della regione Lazio soltanto Urbano della A24 Roma Teramo per l'incidente è chiuso il bivio per la tangenziale est in direzione centro con kodi a partire da Portonaccio ci spostiamo sulla Casilina dove sempre per incidente abbiamo code nei due sensi all'altezza di Torrenova è più antico teatro traffico intenso sempre nei due sensi tra Borghesiana e finocchio andiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dove si rallenta per traffico intenso tra Flaminia Salaria è in esterna tra Tiburtina e Settebagni degli eventi nella capita in corso di svolgimento una manifestazione in piazza Santi Apostoli per tale motivo fino alle ore 14 sono previsti possibili rallentamenti alla circolazione a Daniele Sirio è Astral infomobilità ma mentre tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 20:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con gli ... romadailynews.it
Trasporti gratis per Under 25 nella Regione Lazio per Natale: chi può usufruirne, quando e su quali mezzi - L'iniziativa si chiama "Natale in tour" e consente a giovani Under 25 di muoversi gratuitamente all'interno della Regione Lazio: quali mezzi ... fanpage.it
Avviso - Viabilità cittadina Al fine di consentire lo svolgimento della “Festa di via Roma” (14 dicembre 2025) nell’ambito del cartellone degli eventi delle festività natalizie “Natale al Centro” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadi - facebook.com facebook
? Piazza Venezia: dal 16 novembre cambia la viabilità della zona. Da domenica 16 novembre, l’area di Piazza Venezia sarà interessata da modifiche alla viabilità, propedeutiche all'avanzamento del cantiere per la realizzazione della nuova stazione della x.com