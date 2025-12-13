Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 09 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 dicembre 2025: incidenti, manifestazioni e cortei nel centro cittadino provocano chiusure temporanee e rallentamenti nel traffico, con modifiche al trasporto pubblico fino alle ore 19.

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalle relazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio soltanto ballo della 24 Roma Teramo per un incidente è chiuso il bivio per la tangenziale est in direzione centro con code a partire da Portonaccio degli eventi nella capitale dalle ore 8 di questa mattina si sta togliendo una manifestazione in piazza Santi Apostoli per tale motivo fino alle 14 sono previsti possibili rallentamenti alla circolazione ancora eventi nel pomeriggio di oggi sabato 13 dicembre nel centro di Roma sono previsti due cortei con possibili disagi alla circolazione alle ore 3 nel quartiere esquilino si svolgerà la quarta edizione del corteo storico del presepe vivente con chiusure al traffico di via Merulana via dell'esquilino via Liberiana e Piazza Santa Maria Maggiore oltre a dire azioni temporanee per alcune del trasporto pubblico poco più tardi alle ore 14:30 partirà una manifestazione da Piazza Vittorio Emanuele II diretta a piazzale Aldo Moro che attraverserà alcune vie del centro come Viale Manzoni via Giolitti Porta San e mi ha Tiburtina fino alle ore 19 sono possibili ulteriori chiusure stradali e modifiche al trasporto pubblico da Daniele Siro e altra info mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 20:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo con gli ... romadailynews.it