Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 09 | 10

Il 13 dicembre 2025, a Roma, si svolgono diverse manifestazioni e cortei che influenzano la viabilità nel centro storico. Dalle prime ore del mattino, sono previste chiusure e deviazioni nelle principali strade, con possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico fino a sera. La situazione viene costantemente monitorata da Astral Infomobilità.

Astral infomobilità di mobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole Sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione andiamo agli eventi nella capitale dalle ore 8 di questa mattina si sta svolgendo una manifestazione in piazza Santi Apostoli per tale motivo fino alle ore 14 sono previsti possibilmente menti alla circolazione ancora eventi nel pomeriggio di oggi sabato 13 dicembre e centro di Roma sono previsti due cortei con possibili disagi alla circolazione alle ore 13 nel quartiere esquilino si svolgerà la quarta edizione del corteo storico del presepe vivente con chiusura al traffico di via Merulana via dell'esquilino via Liberiana e Piazza Santa Maria Maggiore oltre a deviazioni temporanee per alcune linee del trasporto pubblico più tardi alle ore 14:30 partirà una manifestazione da Piazza Vittorio Emanuele II diretta a piazzale Aldo Moro che attraverserà alcune vie del centro come Viale Manzoni via Giolitti Porta San Lorenzo e via di fino alle ore 19 sono possibili ulteriori chiusure stradali e modifiche al trasporto pubblico Daniele Siri Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio https:storage. Romadailynews.it

