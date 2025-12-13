Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-12-2025 ore 07 | 25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 13 dicembre 2025, con circolazione scorrevole sulla maggior parte delle strade. Al mattino si svolgono eventi e manifestazioni che potrebbero causare rallentamenti e chiusure temporanee, mentre le condizioni climatiche invernali richiedono attenzione particolare per garantire la sicurezza di tutti i viaggiatori.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole Sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione per gli eventi a Roma Questa mattina alle ore 8 si terrà una manifestazione in piazza Santi Apostoli per tale motivo fino alle ore 14 sono previsti possibili rallentamenti alla circolazione in chiusura ancora 20 alle ore 13 di oggi sabato 13 dicembre nel quartiere esquilino si svolgerà la quarta edizione del corteo storico del presepe vivente per l'occasione saranno chiuse al transito via Merulana via dell'esquilino via Liberiana Piazza Santa Maria Maggiore previste Inoltre deviazioni temporanee per alcune linee del trasporto pubblico da Daniele Sirio e altre info mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventa pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral spa. Romadailynews.it

