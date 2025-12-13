A gennaio sono previsti nuovi interventi di Hera, tra cui quello in via Orceoli, mentre i lavori su via Vespucci proseguono con alcuni ritardi rispetto alle previsioni iniziali. La conclusione dei cantieri si avvicina, ma la fine dei lavori richiederà ancora qualche settimana, superando la data indicata di metà dicembre.

Manca poco per la conclusione dei lavori su via Vespucci, anche se la data indicata di metà dicembre verrà sicuramente superata. "Il ritrovamento di alcuni reperti archeologici a due metri e mezzo di profondità – spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Petetta – ha rallentato i lavori di un paio di settimane. La previsione è di riaprire al doppio senso di marcia per le festività natalizie". Al momento via Vespucci si percorre dal centro verso il Foro Boario (interdetto invece il senso contrario). Si tratta del proseguimento dell’intervento da parte del Gruppo Hera per l’estensione della rete del teleriscaldamento a Forlì. Ilrestodelcarlino.it

Via Vespucci e non solo: ancora cantieri. Hera, a gennaio intervento in via Orceoli - Foro Boario, lavori in ritardo di due settimane per ritrovamenti archeologici. ilrestodelcarlino.it