Via Tiziano scontro sulla lottizzazione | promesse mancate e nessun confronto con i cittadini

Prima del prossimo Consiglio Comunale, si intensificano le opposizioni alla lottizzazione di via Tiziano, sollevando dubbi su promesse non mantenute e sulla mancanza di confronto con i cittadini. L’iniziativa, al centro di accese discussioni, suscita preoccupazioni tra residenti e rappresentanti, che ribadiscono il loro dissenso nei confronti del progetto in fase di approvazione.

“Alla vigilia del prossimo Consiglio Comunale, nel quale approderà l’adozione della lottizzazione in via Tiziano, ribadiamo con forza la nostra contrarietà al progetto”. Con queste parole i consiglieri comunali Francesco Romizi, Alessandro Caneschi e Giovanni Donati tornano a esprimere il loro netto no all’intervento urbanistico previsto nel quartiere Giotto. Secondo i consiglieri, l’area oggi destinata a verde urbano verrebbe trasformata in un comparto residenziale con la realizzazione di due torri di otto o nove piani, un intervento giudicato “radicale, sproporzionato e lontano dalle reali esigenze del quartiere”. Lortica.it

L'opposizione attacca: "Lottizzazione in via Tiziano, l'assessore Lucherini non ha rispettato gli impegni presi" - La nota congiunta dei consiglieri Romizi (Avs), Caneschi (Pd) e Donati (Pd): "Il promesso confronto con i residenti non è avvenuto. arezzonotizie.it