Via Della Robbia una ’squadra’ per la rinascita Scout Auser e società sportive contro il degrado

Via Della Robbia, un tempo spazio di ritrovo e gioco, è ora al centro di un progetto di rinascita. Scout, Auser e società sportive uniscono le forze per contrastare il degrado e ridare vitalità a un'area che, dopo anni di abbandono, torna a essere un punto di riferimento per la comunità.

Al calar del sole quel grande spazio verde, con campetti da calcetto e da basket, dietro l'ex riformatorio di via Luca Della Robbia, era diventato una terra di nessuno: bivacchi, spaccio, bagno pubblico e dormitorio. Tanto che i condòmini del grande steccato che confina con l'area e che va a morire sulla statale, hanno dovuto tirare su delle barricate (cancellate) per evitare che i loggiati diventassero luogo di pericolose scorribande. L'unica cosa bella un grande muro in pietre antiche con tanto di garritta, che separava l'area verde dall'ex carcere minorile, ultimo baluardo per un riformatorio che ha avuto come ospiti anche grandi nomi della malavita, come il bel Renè, al secolo Vallanzasca.