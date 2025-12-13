via alla pulizia del redefossi rimossa vegetazione e tanti rifiuti

Sono iniziati i lavori di pulizia del Redefossi, il canale che attraversa San Giuliano. Ruspe e operai stanno rimuovendo vegetazione e numerosi rifiuti per migliorare la qualità dell’alveo, che in alcuni punti scorre a cielo aperto vicino a abitazioni e attività commerciali. Un intervento importante per la riqualificazione e la tutela dell’ambiente urbano.

Ruspe e operai in azione: sono in corso i lavori di pulizia dell’alveo del Redefossi, il canale che in alcuni tratti di San Giuliano scorre a cielo aperto, a ridosso di case e negozi. Le operazioni, finanziate con 250mila euro e in capo ad Aipo (Agenzia inter-regionale per il Po), sono partite dalla frazione di Borgolombardo. Attualmente si lavora all’altezza delle vie Toscani e Magri. L’intervento prevede la rimozione dei rifiuti - anche ingombranti - che nel tempo sono stati gettati abusivamente, oltre al taglio della vegetazione cresciuta nel letto del fiume. L’entrata in funzione delle ruspe ha comportato temporanee modifiche alla viabilità della zona. Ilgiorno.it

