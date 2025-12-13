Verucchio parte il restauro del prezioso crocifisso dell’Ottocento

È iniziato il restauro conservativo di un antico crocifisso ottocentesco, parte del progetto Mani d’Arte e Memorie Ritrovate. L’intervento riguarda un’opera che, insieme al tabernacolo, faceva parte degli allestimenti della chiesa di San Paterniano a Casalecchio di Villa Verucchio. Un intervento volto a preservare un importante patrimonio storico e artistico della zona.

