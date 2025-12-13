Verso Potenza-Catania Toscano avverte | Serviranno attenzione e lettura dei momenti

Il Catania si avvicina alla sfida contro il Potenza con determinazione, consapevole delle proprie qualità e della posizione in classifica. Toscano sottolinea l'importanza di attenzione e lettura dei momenti di gioco per affrontare al meglio la trasferta, puntando a consolidare la leadership e mantenere alta la concentrazione in vista di una gara cruciale.

Il Catania si prepara alla trasferta di Potenza con la consapevolezza di chi è in testa e non vuole mollare il volante. Alla vigilia della sfida del Viviani, in programma domenica pomeriggio, Domenico Toscano fotografa una gara tutt’altro che semplice, contro un avversario in salute e su un campo. Cataniatoday.it Il Catania torna in campo domani alle 14.30 contro il Potenza al “Viviani“. Una trasferta... - Il Catania torna in campo domani alle 14. msn.com

Catania, a Potenza per difendere il primato: Toscano non cambia - L’ultima trasferta del girone di andata porta il Catania a Potenza, con un obiettivo chiaro: difendere il primato e dare continuità a un periodo di risultati che ha certificato ambizioni e solidità de ... goalsicilia.it

Calcio, verso Potenza-Catania: le parole di mister Toscano in conferenza stampa

