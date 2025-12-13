Mentre si avvicina il vertice europeo per il budget 2028-2034, PromethEUs presenta le sue raccomandazioni. L’Europa si trova di fronte a una scelta fondamentale: mantenere le strutture esistenti o ripensare il bilancio per favorire competitività e coesione.

Mentre si avvicina a grandi falcate il vertice dei capi di stato e di governo europei che la prossima settimana proverà a trovare un accordo su struttura e macro-voci del prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP), cioè il budget dell’UE per il periodo 2028–2034, l’Europa si trova di fronte a una scelta cruciale: continuare ad appoggiare nuove ambizioni su vecchie strutture di governance oppure riprogettare il bilancio come un autentico motore di competitività e coesione. L’ultimo ciclo di finanziamento ha messo in luce sia i punti di forza sia le fragilità del modello di policy europeo. Il prossimo determinerà se l’Unione sarà in grado di trasformare l’intento strategico in capacità effettiva. Formiche.net

Verso il vertice europeo, ecco le raccomandazioni di PromethEUs sul budget 2028-2034 - Mentre si avvicina a grandi falcate il vertice dei capi di stato e di governo europei che la prossima settimana proverà a trovare un accordo su struttura e macro- formiche.net