Verona scontro salvezza contro la Fiorentina | la scelta su Orban
L'Hellas Verona affronta la Fiorentina al Franchi in un importante scontro salvezza domenica 14, prima della pausa per la trasferta in Arabia del Bologna. Una partita decisiva per il proseguimento della stagione, con la squadra che dovrà dare il massimo per ottenere punti fondamentali. La scelta su Orban sarà determinante in questa sfida cruciale.
L’Hellas Verona scende in campo al Franchi domenica 14, prima di una lunga pausa legata alla trasferta in Arabia del Bologna Scontro diretto da non fallire. Ed è delicatissimo. I gialloblu di Zanetti vanno a Firenze per la quindicesima giornata di campionato, con un bottino di 9 punti tutto da incrementare. Orban, attaccante del Verona (ANSA) Calciomercato.it Il mister non parla in conferenza stampa per presentare la sfida contro i viola. L’Hellas è chiuso in sé, con la speranza di poter dare una continuità alla vittoria contro l’Atalanta. La probabile formazione del Verona. Modulo speculare alla Fiorentina, l’Hellas Verona si schiera con il 3-5-2. Calciomercato.it
Fiorentina-Verona: scontro salvezza, orari e dove vederla - Verona domenica 14 dicembre al Franchi: due squadre in crisi si sfidano in uno scontro salvezza decisivo. lifestyleblog.it
Fiorentina-Verona, finale salvezza: numeri e curiosità sulla sfida di domenica - Tra le gare più delicate del quindicesimo turno c'è Fiorentina- firenzeviola.it
Scontro tra la ministra dell’Università e gli studenti dell'UDU sul semestre filtro. Pd e M5S parlano di frasi inaccettabili, Bernini difende la riforma. #veronanetwork - facebook.com facebook
#Bruni: “Al #Franchi può vincere la paura. #FiorentinaVerona, scontro diretto che nessuno si sarebbe mai aspettato ad inizio stagione” - x.com
Il VeronA vince lo spareggio, NGONGE decisivo: Spezia-Verona 1-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights