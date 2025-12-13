Verona ora la più forte Dobbiamo aggredirla

Modena Volley punta a consolidare il suo rendimento con una sfida difficile contro la Valsa Group Verona, una delle squadre più forti del momento. Dopo il successo a Piacenza, i gialloblù cercano un altro colpaccio esterno, confidando nel talento e nel carisma dei propri giocatori per ottenere un risultato prestigioso in trasferta.

È anche al suo talento e al suo carisma che Modena Volley si appella per cercare quello che sarebbe, dopo Piacenza, il secondo colpaccio esterno della stagione, questa volta però ancora più prestigioso dato che la Valsa Group farà visita a Verona. Gli scaligeri guardano tutti dall’alto in basso, compresa la Valsa del campione del mondo Luca Porro, in un girone d’andata che domani volgerà al termine. "Dovremo essere intelligenti" chiosa sull’argomento Porro, facendo tesoro di quanto di buono fatto vedere sabato scorso al PalaPanini: "Dovremo ripartire da lì" racconta il martello gialloblù in vista del match che andrà in scena domani all’Agsm Forum di Verona. Ilrestodelcarlino.it

