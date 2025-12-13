Verissimo la testimonianza di Deborah Magagna | vittima di violenze dall’ex fidanzato

Oggi a Verissimo, Deborah Magagna condivide la sua drammatica esperienza di violenze subite dall’ex fidanzato, invitando a riflettere sulla lotta contro la violenza di genere e sulla necessità di tutela e giustizia per le vittime. La sua testimonianza rappresenta un importante messaggio di sensibilizzazione e di denuncia contro ogni forma di abuso.

(Adnkronos) – A Verissimo oggi, sabato 13 dicembre, sarà ospite Deborah Magagna per raccontare la sua storia drammatica e per rinnovare la sua richiesta di aiuto e giustizia come vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato. Ospite a 'Storie di coraggio al femminile – Sopravvissute', condotta da Matilde D’Errico, in onda su Rai 3, Magagna aveva . Periodicodaily.com

