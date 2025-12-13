Verissimo Gabriela Chieffo è incinta | l’annuncio a sorpresa

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara stanno per diventare genitori: l'annuncio ha sorpreso i loro fan, rivelato in esclusiva a Verissimo. La coppia, nota per il loro amore e la loro sintonia, si prepara a vivere una nuova avventura di coppia e famiglia.

Presto Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara diventeranno genitori: hanno dato l'annuncio in esclusiva a Verissimo. La coppia aveva affrontato una crisi durante Temptation Island nel 2023. Ildifforme.it Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island: dalla crisi al matrimonio/ Perché si erano lasciati - Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono sposati: da Temptation Island alla crisi, tutti i dettagli sulla coppia ospite a Verissimo ... ilsussidiario.net

Verissimo, da Temptation Island all’altare: ospiti Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara - Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara saranno ospiti oggi, sabato 13 dicembre, a Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin la loro vita insieme e le prim ... msn.com

Verissimo. Etta James · At Last. Dopo #TemptationIsland sono diventati marito e moglie… ma oggi Gabriela e Giuseppe sono pronti a svelare a #Verissimo una dolce novità - facebook.com facebook

© Ildifforme.it - Verissimo, Gabriela Chieffo è incinta: l’annuncio a sorpresa