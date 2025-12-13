Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025

Scopri le anticipazioni e gli ospiti di Verissimo di Silvia Toffanin in onda sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025. Il programma di interviste di Canale 5 torna con nuove conversazioni e ospiti speciali, offrendo un appuntamento imperdibile per gli amanti dello spettacolo e delle storie personali, con tutte le novità delle prossime puntate.

Verissimo il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin torna su Canale 5. Ecco per voi gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025. Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 13 dicembre 2025. Oggi, sabato 13 dicembre 2025 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi c’è Umberto Tozzi, cantautore che con le sue canzoni “Gloria” e “Ti amo” ha conquistato il pubblico mondiale. Spazio poi al dolore di Ambra Orfei per la scomparsa del marito. Superguidatv.it Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 13 dicembre: in studio Umberto Tozzi per celebrare la sua carriera - Ospite della puntata sarà Umberto Tozzi che raggiungerà il salotto di Silvia Toffanin per celebrare la sua lunga carriera nel mondo della musica. corrieredellumbria.it Verissimo, gli ospiti del 13-14 dicembre: Joaquín Cortés e Enrica Bonaccorti - 14 dicembre 2025 da Joaquín Cortés a Enrica Bonaccorti. msn.com

Verissimo: Umberto Tozzi ospite di Silvia Toffanin x.com

Achille Costacurta, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha ripercorso la sua storia personale, un cammino segnato da cadute dolorose ma anche da una lenta e profonda rinascita. - facebook.com facebook

Verissimo - Silvia Toffanin: Ho visto mia madre morire, avrei pregato per tenerla in vita

