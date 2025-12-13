Verissimo da Temptation Island all’altare | ospiti Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara

Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara, recenti protagonisti di Temptation Island, saranno ospiti di Verissimo il 13 dicembre. In questa occasione, con Silvia Toffanin, condivideranno le emozioni del loro matrimonio e il percorso che li ha portati all’altare, offrendo uno sguardo intimo sulla loro storia d’amore.

(Adnkronos) – Da Temptation Island all'altare. Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara saranno ospiti oggi, sabato 13 dicembre, a Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin la loro vita insieme e le prime emozioni da marito e moglie. La coppia, che ha messo a dura prova il suo amore nel reality show condotto da Filippi Bisciglia, torna . Periodicodaily.com Temptation Island, Lino Giuliano dopo l'intervista di Raoul Bova a Verissimo: "Il rispetto non ha titoli, nè fama" - L'ex discusso protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, rompe il silenzio sui social e commenta l'intervista rilasciata da Raoul Bova nello studio di Verissimo. comingsoon.it Temptation Island, Sonia Mattalia e Alessio Loparco a Verissimo: ''Sono stato un animale'' - Ecco cosa hanno commentato i due protagonisti di Temptation Island sul loro percorso in tv. comingsoon.it La coppia, protagonista del docu-reality nel 2023, si racconterà a "Verissimo" - facebook.com facebook

Verissimo - Jenny Guardiano e la fine della storia d'amore con Tony

Video Verissimo - Jenny Guardiano e la fine della storia d'amore con Tony Video Verissimo - Jenny Guardiano e la fine della storia d'amore con Tony