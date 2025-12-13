Verissimo Ambra Orfei | Mio marito morto il giorno di Natale è stato come perderlo due volte

Durante l’intervista a Verissimo, Ambra Orfei ha condiviso per la prima volta il dolore per la perdita del marito Gabriele Piemonti, scomparso il 25 dicembre 2022 a causa di un infarto. La showgirl ha raccontato come questo evento abbia rappresentato una doppia perdita, un momento di grande sofferenza e riflessione.

(Adnkronos) – "Mio marito è morto il giorno di Natale per un infarto". Ambra Orfei ospite oggi, sabato 12 dicembre, a Verissimo ha parlato per la prima volta del dolore per la scomparsa del marito Gabriele Piemonti, avvenuta il 25 dicembre 2022. "Un minuto prima parlava con me – ha raccontato – e un minuto

