Venti di guerra sulla Finanziaria in Sicilia | ostruzionismo e 3000 emendamenti

In Sicilia, la discussione sulla Finanziaria si è infiammata con oltre 3.000 emendamenti presentati e un acceso ostruzionismo. Ieri è scaduto il termine per le proposte di modifica al testo base all’Ars, segnando un momento di forte tensione tra le forze politiche e aprendo una fase di incertezza sulla futura approvazione del documento finanziario.

Venti di guerra sulla Finanziaria: ieri all’Ars è scaduto il termine assegnato ai deputati per presentare emendamenti al testo base. E il conto finale porta a circa 3 mila proposte aggiuntive. Un segnale che il Parlamento, e soprattutto l’opposizione, ha lanciato al governo: si partirà con un elevato grado di ostruzionismo con l’obiettivo di far fallire al governo l’obiettivo del varo entro. Feedpress.me Venti di guerra sulla Finanziaria in Sicilia: ostruzionismo e 3000 emendamenti - E intanto il governo Schifani aggiunge altri 5 milioni per 1800 precari (Pip) aumentando l’impegno lavorativo (24 ore settimanali) e lo stipendio mensile (quasi mille euro) ... gazzettadelsud.it

Finanziaria, nodo ex Pip ancora irrisolto: sindacati sul piede di guerra - Dopo la parziale schiarita, quindi, è tornato il buio sul nodo ex Pip, per il quale premono diverse forze politiche in Parlamento. livesicilia.it

