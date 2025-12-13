Venezia il ghiaccio diventa arte | Olaf Nicolai porta Eisfeld II a Palazzo Diedo

In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Berggruen Arts & Culture presenta a Venezia l'installazione di ghiaccio Eisfeld II di Olaf Nicolai, allestita a Palazzo Diedo fino al 22 febbraio 2026. Un'opera che trasforma il ghiaccio in arte, offrendo uno spettacolo visivo immersivo e suggestivo nel cuore della città.

