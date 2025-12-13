Venezia il ghiaccio diventa arte | Olaf Nicolai porta Eisfeld II a Palazzo Diedo
In occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Berggruen Arts & Culture presenta a Venezia l'installazione di ghiaccio Eisfeld II di Olaf Nicolai, allestita a Palazzo Diedo fino al 22 febbraio 2026. Un'opera che trasforma il ghiaccio in arte, offrendo uno spettacolo visivo immersivo e suggestivo nel cuore della città.
(Adnkronos) – Berggruen Arts & Culture presenta, nell'anno dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la spettacolare installazione di ghiaccio Eisfeld II dell'artista di fama internazionale Olaf Nicolai, allestita a Palazzo Diedo a Venezia fino al 22 febbraio 2026. Eisfeld II consiste in una pista di 100 metri quadrati allestita nell'elegante sala da ballo affrescata . Periodicodaily.com
Venezia, il ghiaccio diventa arte: Olaf Nicolai porta Eisfeld II a Palazzo Diedo - Nell'anno dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la spettacolare installazione esposta fino al 22 febbraio 2026 ... adnkronos.com
A Venezia si può pattinare su un’opera d’arte al ritmo di musica nel settecentesco Palazzo Diedo - La sede veneziana di Berggruen Arts & Culture ospita nella sua sala da ballo una spettacolare installazione di ghiaccio dell’artista tedesco Olaf Nicolai dal 13 dicembre al 22 febbraio ... artribune.com
